AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler gün içine çevrildi!
AÖL sınav sonuçları için binlerce öğrencinin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesine çevrildi. Bakanlık tarafından yapılacak olan değerlendirmenin ardından yayımlanacak olan AÖL sınav sonuçları, öğrenci numarası ve şifresi ile AÖL Web üzerinden görüntülenebilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, on binlerce öğrencinin katılım gösterdiği ve sonraki dönem için sonuç açıklamalarını beklediği AÖL sınav sonuçları bilgileri
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AÖL sınav sonuçları için öğrencilerin meraklı bekleyişi devam ediyor. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek olan AÖL sınav sonuçları, işlemlerin sona ermesiyle birlikte MEB tarafından erişime açılacak. Peki, AÖL sınav sonuçları bugün açıklanır mı? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler
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AÖL SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.
AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecekti. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.
Sonuçların neden dün açıklanmadığı bilinmiyor. AÖL sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki linkten sorgulama yapabileceksiniz.
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.
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AÖL DİPLOMASI NASIL ALINIR?
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
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Şayet öğrencisi Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.