AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Açık Öğretim Lisesi ek sınav sonuçlarında

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ek sınavlara giren adaylar tarafından merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi ek sınav süreci 29 Ağustos tarihinde sona erdi. Sonuçlar aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek. Henüz AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir bilgi verilmedi. İşte detaylar