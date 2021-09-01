AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Açık Öğretim Lisesi ek sınav sonuçlarında
AÖL sınav sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrenciler sınavlarına belirtilen tarihler aralığında giriyorlar. AÖL ek sınavlarına giren adaylar heyecanla sonuçları bekliyorlar. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenen ek sınavın süresi 29 Ağustos’ta sona erdi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ek sınavlara giren adaylar tarafından merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi ek sınav süreci 29 Ağustos tarihinde sona erdi. Sonuçlar aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek. Henüz AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir bilgi verilmedi. İşte detaylar
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AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenen ek sınavın süresi 29 Ağustos’ta sona erdi.
Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ek sınavları 27 Ağustos 2021 tarihi saat 9:30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23:59'a kadar ONLİNE (ÇEVRİM İÇİ) olarak yapıldı.
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Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrenciler okul bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi ile kolayca takip edebilirler. Açık öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Mobil Bilgi Servisi'ne abone olmak için öğrenci TC Kimlik Numarasını yazdıktan sonra 8383 'e SMS gönderebilirler.