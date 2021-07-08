AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler açık lise 3. dönem sınav sonuç ekranında!
AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. AÖL 3. dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde 3-7 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklar. Lise eğitimini açıktan devam ettiren öğrencilerin katılım sağladığı söz konusu sınavın sonuçları MEB'in yapacağı duyurunun ardından sorgulamaya açılacak. Sonuçlar T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2021 AÖL sınav sonuç tarihi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Açık lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, sorusu söz konusu sınavın ardından gündeme geldi. Takvime göre, AÖL 3. Dönem sınavları online olarak 3-7 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı. Her bir dersin testi için öğrencilere 25 dk. süre tanıyan AÖL, değerlendirmelerin ardından sonuçları MEB.gov.tr'den yapacağı duyuru ile yayınlayacak. Ancak, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
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AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sınavların ardından AÖL sınav sonucunu öğrenmek isteyen öğrenciler sonuçları "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebiliyor. AÖL sonuçları için net tarih verilmedi ancak sonuçların 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
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SINAV İTİRAZLARI İÇİN ÖNEMLİ DUYURU
Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
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İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.
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Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.