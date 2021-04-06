AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler 2021 Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarında
AÖL sınav sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları online olarak gerçekleştirildi. Öğrenciler belirtilen sistem üzerinden 25 Mart ve 29 Mart tarihleri aralığında sınavlarını yaptılar. Şimdi gözler AÖL sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair bilgiler
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AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı gündemde yer alan konular arasında. AÖL 2. Dönem sınavları 25 Mart tarihinde başladı ve 29 Mart’a kadar tamamlandı. Adaylara sınav sorularına ve uygulanmasına itirazları için 5 takvim günü süresi verildi. Sınava giren adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart’ta erişime açılmıştı.
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AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sınavlar 29 Mart tarihinde sona erdi.
Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart’ta erişime açılmıştı.
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İTİRAZ SÜRECİNE DAİR DETAYLAR
Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
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Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır."
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.