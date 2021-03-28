AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soruları ve cevapları bekleniyor
AÖL sınav sonuçları, sınavların sona ermesiyle birlikte binlerce kişinin gündemindeki konu olmaya başladı. Son sınavların 29 Mart'ta tamamlanmasıyla birlikte değerlendirme aşamasına geçecek olan Açık Öğretim Lisesi, sonuçları erişime açacak. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL soruları ve cevapları ile birlikte sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler
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AÖL sınav sonuçları merakla araştırılmaya devam ediliyor. AÖL 2. dönem sınavları 29 Mart saat 23.59’a kadar yapılacak. Sınavda, yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Sınava giren adaylar heyecanla AÖL sınav sonuçlarını beklemeye başladılar. Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart’ta erişime açılmıştı. Peki, 29 Mart tarihinde tamamlanacak olan AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Sınavlar 29 Mart tarihinde sona erecek.
Son yapılan sınav 1 Mart tarihinde tamamlanmış, AÖL sınav sonuçları 11 Mart’ta erişime açılmıştı.
DEĞERLENDİRME
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.
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AÖL SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
AÖL soruları ve cevaplarının ise bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.