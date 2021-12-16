AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları için geri sayım
AÖL sınav sonuçları ile ilgili MEB son dakika açıklaması araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi sınavları 4 Aralık ve 10 Aralık tarihleri aralığında yapıldı. Öğrenciler sınavlarına 10 Aralık günü 23:59’a kadar girdiler. Sınavda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?
AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi dönem sınavlarına giren öğrenciler heyecanla AÖL sonuçlarını bekliyorlar. Öğrenciler sınav sonuçlarını açıklanır açıklanmaz AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler. 2021 yılı sınavları sonucunda yükseköğretim kurumuna yerleştiği tespit edilen/belgelendiren öğrenciler hariç, Ceza ve İnfaz Kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar online sınav uygulamasına alınmayacaktır.
HBÖGM tarafından tutuklu ve hükümlü adayların online sınav uygulamasına giriş yapmasını engelleyecek tedbirler alınacaktır. Online sınav uygulamasına katıldığı tespit edilen tutuklu ve hükümlü adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacaktır.
HBÖGM tarafından tutuklu ve hükümlü adayların online sınav uygulamasına giriş yapmasını engelleyecek tedbirler alınacaktır. Online sınav uygulamasına katıldığı tespit edilen tutuklu ve hükümlü adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacaktır.
ONLİNE İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA DETAYLAR
Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. Kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.
İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.
Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.