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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarında son durum

#AÖL Sınav Sonuçları #Açık Öğretim Lisesi #AÖL Sonuçları

AÖL sınav sonuçları için araştırmalar başladı. Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenleniyor. Sınava girmek isteyen adaylar işlemlerini online olarak yapabiliyorlar. AÖL sınavları 10 Mart’ta sona erecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

1/3AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarında son durum

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi sınavları 1 Mart tarihinde başladı. Sınavlar 01 Mart 2022 tarihi saat 09:30'dan - 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak. AÖL sınav sonuçları aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.

2/3AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.

3/3SINAVLAR 10 MART TARİHİNDE SONA ERİYOR

SINAVLAR 10 MART TARİHİNDE SONA ERİYOR

AÖL sınavları 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59'da sona erecek. Adaylar sınavları online (çevrim içi) olarak yapabiliyorlar.

Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 15 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

 

 

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#AÖL Sınav Sonuçları #Açık Öğretim Lisesi #AÖL Sonuçları