AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarında son durum

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Açık Öğretim Lisesi sınavları 1 Mart tarihinde başladı. Sınavlar 01 Mart 2022 tarihi saat 09:30'dan - 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak. AÖL sınav sonuçları aolweb.aol.meb.gov.tr adresinden sorgulanabilecek.
AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.
AÖL sınavları 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59'da sona erecek. Adaylar sınavları online (çevrim içi) olarak yapabiliyorlar.
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.
Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 15 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.