AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarında son durum

SINAVLAR 10 MART TARİHİNDE SONA ERİYOR

AÖL sınavları 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59'da sona erecek. Adaylar sınavları online (çevrim içi) olarak yapabiliyorlar.



Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.



Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 15 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.



