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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları bekleniyor

#AÖL Sınav Sonuçları #AÖL Sonuçları#Açık Öğretim Lisesi

AÖL sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. AÖL sınav sonuçları, sınava giren öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Açık Öğretim Lisesi ikinci dönem sınavları 10 Mart tarihine kadar yapıldı. Sınavda öğrencilere her dersten 20 soru soruldu. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?

1/3AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları bekleniyor

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konulardan biri oldu. Açık Öğretim Lisesi sınavlarına öğrenciler mart ayında girdiler. AÖL sınavlarında her doğru cevabın puan değeri 5 olacak. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak. İşte AÖL sınav sonuçlarında son durum

2/3AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

3/3AÖL GEÇME NOTU KAÇTIR

AÖL GEÇME NOTU KAÇTIR?

Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.

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#AÖL Sınav Sonuçları #AÖL Sonuçları#Açık Öğretim Lisesi