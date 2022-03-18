AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları bekleniyor

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konulardan biri oldu. Açık Öğretim Lisesi sınavlarına öğrenciler mart ayında girdiler. AÖL sınavlarında her doğru cevabın puan değeri 5 olacak. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak. İşte AÖL sınav sonuçlarında son durum
AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Daha önce yapılan sınavın sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.