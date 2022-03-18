AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları bekleniyor

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konulardan biri oldu. Açık Öğretim Lisesi sınavlarına öğrenciler mart ayında girdiler. AÖL sınavlarında her doğru cevabın puan değeri 5 olacak. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak. İşte AÖL sınav sonuçlarında son durum