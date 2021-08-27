AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav sonuçları için geri sayım
AÖL sınav sonuçları ile ilgili heyecan giderek artıyor. Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrenciler kurum tarafından belirtilen tarihlerde sınavlara giriyorlar. Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ek sınavları 16-20 Ağustos tarihleri aralığında katılamayanlar için yeniden düzenleniyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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AÖL ek sınavları 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Açık Öğretim Lisesi ek sınavları 16-20 Ağustos’ta yapıldı. Bu tarihlerde sınava giremeyenler ise 27 Ağustos 2021 tarihi saat 9:30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23:59'a kadar ONLİNE (ÇEVRİM İÇİ) olarak ek sınava katılabilecekler. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
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AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenecek olan ek sınavın süresi 29 Ağustos’ta sona erecek.
Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı ek sınavları 27 Ağustos 2021 tarihi saat 9:30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23:59'a kadar ONLİNE (ÇEVRİM İÇİ) olarak yapılacaktır.
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MEB tarafından yapılan açıklamada, “Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.” denildi.