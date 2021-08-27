AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav sonuçları için geri sayım

AÖL ek sınavları 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Açık Öğretim Lisesi ek sınavları 16-20 Ağustos’ta yapıldı. Bu tarihlerde sınava giremeyenler ise 27 Ağustos 2021 tarihi saat 9:30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23:59'a kadar ONLİNE (ÇEVRİM İÇİ) olarak ek sınava katılabilecekler. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.