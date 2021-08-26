AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav sonuçları için geri sayım
AÖL sınav sonuçları, sınava giren adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Açık Öğretim Lisesinde okuyan öğrenciler için her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından ek sınavlar yapılıyor. Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat sınava giremeyen adaylar 29 Ağustos’a kadar sınava girebilecekler. Peki, AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav sonuçları için bekleyiş devam ediyor. Açık Öğretim Lisesinde eğitim gören öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihlerde sınavlara giriyorlar. Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler 27-29 tarihleri aralığında sınava girebilecekler. AÖL ek sınavlarının değerlendirilmesi ardından öğrenciler, http://aol.meb.gov.tr/ adresinden bilgilendirilecek.
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AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenecek olan ek sınavın süresi 29 Ağustos’ta sona erecek.
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SINAV SÜRESİ UZATILDI
MEB tarafından yapılan açıklamada, “Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır.” denildi.