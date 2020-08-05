AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lisede sonuç tarihi belli oldu!
Açık Öğretim Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler, temmuz ayında düzenlenen AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını sorgulamaya başladı. Öğrenciler, sınav sonuçları için tarih bilgisini araştırırken, MEB'in sonuç ekranını heyecanla sorguluyor. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2019-2020 dönemi 2. dönem sınavlarının sonuçları için geri sayım başladı. Yakın zaman önce tamamlanan sınavların sonuç tarihi merak konusu oldu. İşte, açık lise sınav sonuçlarına ilişkin bilgi...
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AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.
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SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.