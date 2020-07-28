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Haber Giriş: 28 Temmuz 2020 - 11:04,

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık lise sonuç açıklanma tarihi

Lise eğitimini açıktan devam ettiren öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen sınavlara katılım sağlayan adaylar, sonuç tarihine odaklandı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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MEB tarafından geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavının ardından, sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi'nin resmi internet sitesinde AÖL sınav sonuçları açıklandığı zaman öğrencilerin erişimine açılacak. İşte, 2019-2020 AÖL 2. dönem sınav sonuçları hakkında ayrıntılar...

2AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Sınav sonuçları İnternet ortamında “http://aol.meb.gov.tr/” adresinden duyurulmaktadır.

3SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ
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SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

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Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

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