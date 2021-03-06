AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AÖL online sınav sonuçları için gözler MEB'de
AÖL sınav sonuçları 2021, söz konusu sınavların tamamlanmasının ardından öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. Pandemi nedeniyle online olarak gerçekleşen Açıköğretim Lisesi 1. Dönem sınavları MEB'in yaptığı değerlendirmelerin ardından AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden erişime açılacak. Ardından ise 25 Mart tarihinde ikinci dönem sınavları gerçekleşecek. Gözler şimdi AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtında. İşte, 2021 AÖL online sınav sonuçları ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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AÖL sınav sonuçları son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. 2020/2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavları için online sınavları 25 Şubat 1 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşti. Lise eğitimini açıktan tamamlayan binlerce öğrenci Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sınav sonuçları ile ilgili yapılacak açıklamaya kilitlendi. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
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AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. 2020/2021 eğitim öğretim yılı 1. Dönem sınavları için online sınav tarihleri; 25 Şubat 2021 (saat 09:30’dan) 1 Mart 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleşti.
Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Bu bilgiler göz önüne alındığında, 1 Mart'ta tamamlanan sınavın sonuçlarının 15 Mart haftasında açıklanması ön görülüyor.
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MEB'DEN SINAV İTİRAZLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Açıköğretim Lisesi sınav sonuç itirazları ile ilgili duyuru yayınladı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.
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AÖL 2. DÖNEM SINAV TARİHLERİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda AÖL sınavları ile ilgili açıklama yapmıştı. 'Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.' ifadelerini kullanan Selçuk, "1. dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, 2. dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." demişti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan şu açıklamayı yapmıştı:
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"Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum."