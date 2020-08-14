AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 AÖL 2. dönem sonuçları için tarih belli oldu!
AÖL sınav sonuçları, söz konusu sınava katılım sağlayan öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. 25 Temmuz ve 26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen 2020 Açık Lise 2. dönem sınavlarının sonuçları MEB tarafından yapılan değerlendirmenin ardından erişime açılacak. MEB sınav takvimine göre AÖL sınav sonuçları ağustos ayında ilan edilecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, AÖL sınav sonuç tarihiyle ilgili bilgiler.
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1
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Açıköğretim Lisesi Bahar Dönemi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Pandemi nedeniyle temmuz ayında gerçekleşen AÖL 2. Dönem sınavlarının sonuçları MEB'in “http://aol.meb.gov.tr/” adresinden duyurulacak. Sınav sonuçlarının ardından ise yeni dönem AÖL kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başlayacak. İşte, 2020 AÖL sınav sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar
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2020 AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.
AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.
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SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.
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Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.
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KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Açıköğretim Lisesi 1. Dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.