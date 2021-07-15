AÖL sınav sonuçları meb.gov.tr sorgulama ekranı! AÖL 3. Dönem online sınav sonuçları MEB tarafından açıklandı!
AÖL sınav sonuçları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın son dakika yaptığı açıklamada Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 3. dönem online (çevrim içi) sınav sonuçlarının açıklandığı bildirildi. 7 Temmuz tarihinde tamamlanan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınav sonuçları MEB.gov.tr üzerinden sorgulamaya açıldı. Heyecanla beklenen AÖL sonuçları ile puanlamaları görüntüleyecek olan öğrenciler sınav sonuçlarına bilgi yönetim sistemi üzerinden ve AÖL mobil uygulaması üzerinden ulaşabilecekler. Değerlendirme süreci tamamlanan AÖL sınav sonuçları için öğrenci numarası ya da T.C kimlik numarası kullanılacak. İşte, 2021 AÖL 3. Dönem online sınav sonuçları
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AÖL sınav sonuçları için beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Binlerce öğrencinin katılımı ile 3 Temmuz-7 Temmuz 2021 tarihleri arasında online gerçekleşen sınavın sonuçları yapılan değerlendirmenin ardından erişime açıldı. Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3. Dönem online sınav sonuçları aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris internet adresi üzerinden öğrenilecek. Merakla beklenen AÖL 3. dönem sınav sonuçlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.
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AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
Açık Lise 2021 3. Dçnem sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Kurumları 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 3.Dönem Online (Çevrimiçi) Sınav Sonuçları açıklanmıştır." ifadesi kullanıldı.
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14 Temmuz saat 19:28'de yapılan açıklama ile AÖL sınav sonuçları erişime açıldı. Sonuçlar şu link üzerinden sorgulanabilecek;
Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz (Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç) için; 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacaktır.
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Telafi sınavına katılma hakkı olan öğrencilerin kayıt yenileme ve ders atama işlemleri Açık Öğretim Okulları Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecektir.