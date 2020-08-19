AÖL sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? 2020 Açık lise (AÖL) 2. dönem sınav sonucu için geri sayım sürüyor
AÖL sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. AÖL takviminde yer alan bilgilere göre 17 Ağustos'ta yani dün açıklanması gereken sonuçların henüz açıklanmaması nedeniyle, öğrenciler MEB'ten yapılacak son dakika açıklamalara kilitlendi. Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan değerlendirme sürecinin ardından AÖL sonuçları erişime açılacak. Peki, AÖL sınav sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte, ayrıntılar.
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AÖL 2. dönem sınav sonuçlarında bekleyiş öğle saatleri itibariyle devam ediyor. Açık lisede eğitim alan öğrencilerin katılım sağladığı ve üç farklı oturumda yapılan sınavların değerlendirmesinin 17 Ağustos'ta tamamlanarak ilan edileceği bilgisi vardı. Dünden bu yana sonuçların açıklanmaması ile beklenti içinde giren binlerce AÖL öğrencisi, MEB ya da diğer resmi kurum ile kişilerden gelecek açıklamalara odaklandı. İşte, AÖL sınav sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
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SONUÇLAR BUGÜN AÇIKLANACAK MI?
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek.
AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecekti. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.
Sonuçların neden dün açıklanmadığı bilinmiyor. AÖL sınav sonuçları açıklandığı zaman aşağıdaki linkten sorgulama yapabileceksiniz.
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.
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AÖL DİPLOMASI NASIL ALINIR?
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
Şayet öğrencisi Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.