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AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler AÖL giriş ekranı sınav sonuç sorgulama ekranında

#AÖL#Milli Eğitim Bakanlığı#Sınav

AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı söz konusu sınavların ardından öne çıkan konulardan oldu. MEB tarafından Açık Lise sınavlarının AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden 10 Mart saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak gerçekleşeceği duyuruldu. Lise eğitimini Açık Öğretim Lisesi sınavlarını vererek tamamlayacak olan binlerce öğrenci, AÖL sınav sonuçlarını AÖL giriş ekranı sınav sonucu sorgulama ekranından öğrenecekler. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 tam puan üzerinden gerçekleşecek. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.

1/5AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak Gözler AÖL giriş ekranı sınav sonuç sorgulama ekranında

Açık Lises sınav sonuçları için geri sayım başladı. Haftalardır sınava hazırlanan öğrenciler için AÖL 2. Dönem sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında alınırken öğrencilerin gözü sonuç ekranına çevrildi. Sınav puanlarını hesaplayan öğrenciler, AÖL sınav sonuçları MEB'in duyurusu sonrası öğrenecekler. Sonuçlar "https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx" internet adresinden sorgulanabilecek. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmazken, 20 Mart'a kadar açıklanması bekleniyor.

2/5AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖL sınav sonuç tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak daha önce AÖL 1. dönem sonuçları 10 gün içerisinde paylaşılmıştı. Geçtiğimiz dönemim bilgileri baz alındığında AÖL 2. dönem sınav sonuçlarının 20 Mart'a kadar duyurulması bekleniyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

3/5AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Söz konusu sınavın sonuçları http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

AÖL SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

4/5AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

1. Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.

2. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.br>
3. Sınav sonuçlarında öğrencilerin doğru-yanlış cevap sayısına ilişkin veri açıklanmayacaktır.

5/5AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak Gözler AÖL giriş ekranı sınav sonuç sorgulama ekranında

4. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi hâlinde soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

5. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

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#AÖL#Milli Eğitim Bakanlığı#Sınav