MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriAÖL sınav sonuçları açıklandı! AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!
GeriEğitim AÖL sınav sonuçları açıklandı! AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Eğitim
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 11:52 | 

AÖL sınav sonuçları açıklandı! AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖL sınav sonuçları için beklenen açıklama saat 11.00 itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Uzun süredir AÖL sınav sonuçları açıklamasını bekleyen öğrenciler, AÖL Web üzerinden giriş yaparak AÖL sınav sonuçları sorgulamalarını gerçekleştirebilecek. İşte, MEB tarafından duyurulan AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

AÖL sınav sonuçları az önce MEB tarafından açıklandı. AÖL sınav sonuçları için binlerce öğrencinin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesine çevrilmişti. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmenin ardından yayımlanan AÖL sınav sonuçları, öğrenci numarası ve şifresi ile AÖL Web üzerinden görüntülenebilecek. İşte, on binlerce öğrencinin katılım gösterdiği ve sonraki dönem için sonuç açıklamalarını beklediği AÖL sınav sonuçları bilgileri

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

AÖL sınav sonuçları için öğrencilerin meraklı bekleyişi 20 Ağustos Perşembe günü sona erdi. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilen AÖL sınav sonuçları, işlemlerin sona ermesiyle birlikte MEB tarafından erişime açıldı.

Sonuçlar şu link üzerinden sorgulanabilecek;

2AÖL SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI
Abone Olgoogle-news

AÖL SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?

AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecekti. Değerlendirme süreci bu sabah tamamlanan AÖL için sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.

MEB AÖL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

3SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ
Abone Olgoogle-news

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.

4AÖL DİPLOMASI NASIL ALINIR
Abone Olgoogle-news

AÖL DİPLOMASI NASIL ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

5
Abone Olgoogle-news

Şayet öğrencisi Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi