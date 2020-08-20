AÖL sınav sonuçları açıklandı! AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖL sınav sonuçları az önce MEB tarafından açıklandı. AÖL sınav sonuçları için binlerce öğrencinin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesine çevrilmişti. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmenin ardından yayımlanan AÖL sınav sonuçları, öğrenci numarası ve şifresi ile AÖL Web üzerinden görüntülenebilecek. İşte, on binlerce öğrencinin katılım gösterdiği ve sonraki dönem için sonuç açıklamalarını beklediği AÖL sınav sonuçları bilgileri



AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI



AÖL sınav sonuçları için öğrencilerin meraklı bekleyişi 20 Ağustos Perşembe günü sona erdi. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilen AÖL sınav sonuçları, işlemlerin sona ermesiyle birlikte MEB tarafından erişime açıldı.



Sonuçlar şu link üzerinden sorgulanabilecek;