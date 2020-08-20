AÖL sınav sonuçları açıklandı! AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AÖL sınav sonuçları için beklenen açıklama saat 11.00 itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. Uzun süredir AÖL sınav sonuçları açıklamasını bekleyen öğrenciler, AÖL Web üzerinden giriş yaparak AÖL sınav sonuçları sorgulamalarını gerçekleştirebilecek. İşte, MEB tarafından duyurulan AÖL 2. dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı
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AÖL sınav sonuçları az önce MEB tarafından açıklandı. AÖL sınav sonuçları için binlerce öğrencinin gözü Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesine çevrilmişti. Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmenin ardından yayımlanan AÖL sınav sonuçları, öğrenci numarası ve şifresi ile AÖL Web üzerinden görüntülenebilecek. İşte, on binlerce öğrencinin katılım gösterdiği ve sonraki dönem için sonuç açıklamalarını beklediği AÖL sınav sonuçları bilgileri
AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
AÖL sınav sonuçları için öğrencilerin meraklı bekleyişi 20 Ağustos Perşembe günü sona erdi. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilen AÖL sınav sonuçları, işlemlerin sona ermesiyle birlikte MEB tarafından erişime açıldı.
Sonuçlar şu link üzerinden sorgulanabilecek;
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AÖL SINAV SONUÇLARI BUGÜN AÇIKLANIR MI?
AÖL sınav sonuçları için değerlendirme süreci, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.
AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecekti. Değerlendirme süreci bu sabah tamamlanan AÖL için sonuç bilgileri, kurumun resmi internet sitesi üzerinde bulunan öğrenci giriş ekranından öğrenilebilecek.
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.
Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.
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AÖL DİPLOMASI NASIL ALINIR?
Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.
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Şayet öğrencisi Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.