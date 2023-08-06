AÖL SINAV SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav tarihinde son gün yaklaşıyor... İşte Açık Lise 3. Dönem sınav takvimi

Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı için tüm dikkatler MEB duyurusuna çevrildi. Lise eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler için AÖL sınavları online olarak gerçekleşecek. Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebilecekler. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacak. Yapılan değerlendirme sonrası açık lise sınav sonuçları MEB.gov.tr üzerinden yayınlanacak. Takvime göre söz konusu sınavlar, 9 Ağustos tarihinde sona erecek. Peki, açık öğretim lisesi sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar.