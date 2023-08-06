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AÖL SINAV SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınav tarihinde son gün yaklaşıyor... İşte Açık Lise 3. Dönem sınav takvimi

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#Açık Öğretim Lisesi#Aöl Sınav Sonuçları#Aöl Sınavları Ne Zaman Biter
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 23:08

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, söz konusu sınavlar devam ederken öne çıkan başlıklardan oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavları 28 Temmuz 2023 tarihinde uygulanmaya başlandı. Online (çevrim içi) sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler halinde yapılacak. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacak. AÖL sınavı son tarih için geri sayım başlarken, gözler de sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınavları hangi gün bitecek? İşte, Açık Lise 3. Dönem sınav tarihleri ve ayrıntılar.

1/4AÖL SINAV SONUÇLARI 2023 ne zaman açıklanacak Açık Öğretim Lisesi sınav tarihinde son gün yaklaşıyor... İşte Açık Lise 3. Dönem sınav takvimi

Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları sorgulama ekranı için tüm dikkatler MEB duyurusuna çevrildi. Lise eğitimlerini açıktan tamamlayan öğrenciler için AÖL sınavları online olarak gerçekleşecek. Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebilecekler. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacak. Yapılan değerlendirme sonrası açık lise sınav sonuçları MEB.gov.tr üzerinden yayınlanacak. Takvime göre söz konusu sınavlar, 9 Ağustos tarihinde sona erecek. Peki, açık öğretim lisesi sınavları ne zaman bitecek, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak? İşte, detaylar.

2/4AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Kurumları 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 28.07.2023 (saat 09.30’dan) – 09.08.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

Ceza ve infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlü adaylar için 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı 3. Dönem Sınavları için online (çevrim içi) sınav sistemi 18.07.2023 (saat 09.30’dan) – 09.08.2023 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır.

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3/4AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sınavlar 9 Ağustos tarihinde sona erecek. Sınavlar tamamlandıktan sonra adaylar sorulara ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını 5 (beş) gün içerisinde iletecek.

İtirazlar tamamlandıktan sonra değerlendirme işlemleri başlayacak. Ancak sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının en geç Ağustos ayı sonuna kadar erişime açılması bekleniyor.

4/4AÖL PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK

AÖL PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarında yanlış cevaplar doğru yanıtları götürmüyor. Sınav değerlendirme işlemleri ise 100 puan üzerinden yapılıyor.

Adaylar sınavlarda doğru yanıtladıkları her soru için 5 puan alacak. En az 9 soruya doğru yanıt veren adaylar 45 puana ulaşarak ders geçme notu alt sınırını yakalayacak. Örneğin sınavlarda 13 soruya doğru yanıt veren aday 65 puan alarak sorumlu olduğu dersi başarıyla tamamlayacak.

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