AÖL sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sonuçları için MEB tarih verdi
AÖL sınav sonuçları, 25 Temmuz Cumartesi ve 26 Temmuz Pazar günleri sınava giren adaylar tarafından araştırılıyor. Açık Öğretim Lisesi dönem sınavları koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenmişti. Dönem sonu sınavlarının yapılmasının ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarafından yapılan açıklamada sonuç tarihi duyuruldu…
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AÖL sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL bahar dönem sonu sonuçları 25 Temmuz ve 26 Temmuz’da yapıldı. Sınava giren adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlar. Adaylar, sonuçlar açıklanana kadar AÖL sorularına ve cevaplarına bakarak tahmini puanlarını hesaplıyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre sonuçları 17 Ağustos’ta açıklanacak.
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Sınav sonuçları İnternet ortamında “http://aol.meb.gov.tr/” adresinden duyurulmaktadır.
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SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz. Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğüne bu yönde yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınavlarla ilgili olarak yapılacak tüm iş ve işlemler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilan ettiği esaslara göre yapılacaktır.