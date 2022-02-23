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AÖL SINAV KILAVUZU: AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları yüz yüze mi, online mı olacak?

#AÖL#MEB#Sınav

AÖL sınav tarihleri ile ilgili son dakika duyuru yayınlandı. Lise eğitimini açıktan tamamlayan binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 2. Dönem sınavları ile ilgili MEB'den açıklama geldi. Yüz yüze mi ya da online mı yapılacağı merak edilen AÖL sınavlarının çevrim içi gerçekleşeceğinin bildirildiği duyuruda, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde soruların yöneltileceği açıklandı. Açık lise sınavlarına öğrenciler AÖK Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden katılım sağlayacaklar. Peki, AÖL sınavları ne zaman? Açık Öğretim Lisesi sınavları nasıl yapılacak? İşte, ayrıntılar.

1/5AÖL SINAV KILAVUZU: AÖL sınavları ne zaman Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları yüz yüze mi, online mı olacak

AÖL sınav takvimi belli oldu. Öğrencilerin heyecanla beklediği açık lise sınavlarının tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Takvime göre Açık Öğretim Kurumları(Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Online (Çevrim İçi) Sınavları 1-10 Mart tarihleri arasında organize edilecek. Sınav sistemine girişte öğrenciler ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesini onaylayacaklar.

2/5AÖL SINAVLARI NE ZAMAN

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları 01 Mart 2022 tarihi saat 09:30'dan - 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır.

AÖL SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

3/5AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL YAPILACAK

AÇIK LİSE SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

1. Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.

2. Öğrenciler, aynı eğitim ve öğretim yılı ve dönemi için yapılacak sınav türlerinden yalnızca birine katılabileceklerdir.

3. Online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecektir.

4. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.

5. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.

6. Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.

4/5AÖL SINAV KILAVUZU: AÖL sınavları ne zaman Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları yüz yüze mi, online mı olacak

7. Online sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.

8. Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.

9. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 15 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.

10.Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.

11.Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.

12. Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır.

13 .Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.

5/5AÖL SINAV KILAVUZU: AÖL sınavları ne zaman Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları yüz yüze mi, online mı olacak

14.Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.

15.Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar “bir defaya mahsus” sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.

16.Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci “Sınava Girdi” sayılacak ve derse ait puanı “Sıfır” olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden “Sınava Girmedi” olarak işlem yapılacaktır.

17.Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir.

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#AÖL#MEB#Sınav