AÖL sınav girişi nasıl yapılır? Açık Öğretim Lisesi online sınav giriş ekranı
AÖL online sınavları 25 Mart tarihinde başladı. Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem sınavlarına girecek olan adaylar işlemlerini 29 Mart’a kadar tamamlayabilecekler. Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklar. Peki AÖL sınav girişi nasıl, nereden yapılır? İşte Açık Öğretim Lisesi sınavları hakkında detaylar
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AÖL sınav girişi yoğun ilgi görüyor. AÖL sınavları 25 Mart tarihinde başladı ve 29 Mart saat 23.59’a kadar yapılabilecek. Öğrencilerin sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesini onaylamaları gerekiyor. Sınavda her bir test için adaylara 25 dakika süre veriliyor. İşte AÖL giriş ekranı ve sınava dair bilgiler
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AÖL SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler, T.C. kimlik numara ve şifreleri ile AÖK Bilgi Yönetim Sistemine online sınav kapasitesinde giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.
Açık Öğretim Liseleri 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 2.dönem online sınavları 25 Mart 2021 saat 09.30 da başladı ve 29 Mart 2021 Saat 23.59’da sona erecek. Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.
Öğrenciler, kendilerine atanan derslerden oluşan testleri sınav takviminde belirtilen tarihler arasında online sınav sistemine girerek tamamlayacaklardır.
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Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.
Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.