AÖL sınav girişi nasıl yapılır? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) online sınav giriş ekranı
AÖL sınav giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. Açık Öğretim Lisesi birinci dönem sınavı online olarak yapılacak. Sınav 4 Aralık tarihinde saat 09.30’da başlayacak ve 10 Aralık günü saat 23.59’a kadar devam edecek. Öğrenciler her bir ders için 20 soruyu 25 dakika içerisinde yanıtlamaya çalışacaklar. Peki, AÖL sınav girişi nasıl yapılır?
Açık Öğretim Lisesi online sınav giriş ekranı araştırılıyor. AÖL sınavları bu hafta sonu online olarak düzenlenecek. Sorular çoktan seçmeli, dört seçenekli olacak ve her sınav için 25 dk. süre verilecek. Cevaplanan soruya geri dönüş yapılamayacak. AÖL sınav girişleri internet sitesindeki öğrenci girişinden gerçekleştirilecek. İşte AÖL sınav giriş ekranı
AÖL SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
AÖL online sınav için lise öğrencileri okullarının internet sitesindeki öğrenci girişinden T.C. kimlik veya öğrenci numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak online sınav uygulamasına katılabilirler.
Açılan ekrandaki menüden öğrenciler, ‘Online Sınav Giriş’ butonunu seçmelidirler. Öğrenciler kendilerine atanan derslerden istediklerini seçerek online sınavı başlatabilirler.
AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.
Açılan ekrandaki menüden öğrenciler, ‘Online Sınav Giriş’ butonunu seçmelidirler. Öğrenciler kendilerine atanan derslerden istediklerini seçerek online sınavı başlatabilirler.
AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır.
Sorular, soru numarası sırasında ve ekranda bir soru ve cevap seçenekleri yer alacak şekilde gösterilecektir.
Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.
Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır. Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.
Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.
Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar “bir defaya mahsus” sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.
Seçilen derse ait sınav, “Sınava Başla” butonu ile başlatıldıktan sonra, soru sayfasında “Kaydet ve İlerle” butonu ve kalan süreyi gösteren sayaç olacak, son soruda ise “Kaydet ve İlerle” butonu yerine ‘Sınavı Bitir’ butonu olacaktır.
Öğrenciler, cevap verdikleri soruya geri dönüş yapamayacaklardır. Öğrenciler, seçilen derse ait sınavı başlattıktan sonra aktif sınav bitmeden diğer dersin sınavını başlatamayacaklardır.
Öğrenciler, istedikleri zaman sınavı bitirebileceklerdir. Sınavı süresi içinde bitirmeyen öğrenciler için 25 dk. sonunda sistem tarafından sınav bitirilecek ve değerlendirme buna göre yapılacaktır. Sınavı bitirilen derse ait sorular ve cevaplar öğrencilere gösterilmeyecektir.
Öğrenciler sınavlarını tamamlayamadan oturum herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa bu durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda belirtilen son tarihe kadar “bir defaya mahsus” sınava kaldıkları yerden devam edeceklerdir.
Bir dersi seçerek sınavı başlatan ve hiçbir soruya cevap vermeden bitiren öğrenci “Sınava Girdi” sayılacak ve derse ait puanı “Sıfır” olacaktır. Öğrencinin tanımlanan tarih ve saatler içinde mevcut derslerinden sınava katılmaması hâlinde katılmadığı ders/derslerden “Sınava Girmedi” olarak işlem yapılacaktır.