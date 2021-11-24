AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınavları online mı yapılacak? İşte merak edilenler

AÖL SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2021-1. Dönem Sınavları 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar, cezaevi öğrencileri hariç olmak üzere Online (Çevrim İçi) olarak yapılacaktır.



1) Öğrencilerimize 2021-1 Dönemi derslerini değiştirebilmeleri için 17 Kasım-30 Kasım 2021 arası ders seçim ekranları açılacaktır.



2) Cezaevlerinde bulunan öğretmenlere özel durum, sınav bölgesi, adres, grup vb. durumları değiştirme yetkileri tekrar açılmış olup; öğretmenlerimizin cezaevinde bulunan, yeni giren, cezaevinden dışarı çıkan, denetimli serbestliğe ayrılan vb. değişiklikleri anlık olarak sisteme işlemeleri gerekmektedir. 2021-1 Dönemi online sınavına özel durumu "tutuklu ve hükümlü" olan cezaevi öğrencilerinin girmeleri sistem tarafından engellenecektir.



