AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi sınavları online mı yapılacak? İşte merak edilenler
AÖL sınav tarihleri ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarih ile ilgili açıklama yapıldı. Açık Öğretim Lisesi sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak. Kurum tarafından yapılan açıklamada sınavların online olacağı duyuruldu. Peki, AÖL sınav giriş yerleri ne zaman açıklanır? AÖL sınav tarihleri ne zaman?
AÖL sınavları aralık ayında yapılacak. AÖL birinci dönem sınavları 4 Aralık tarihinde başlayacak ve 10 Aralık günü saat 23:59’a kadar devam edecek.
AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 1 Aralık 2021 Çarşamba olarak duyuruldu.
AÖL SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
AÇIK ÖĞRETİM KURUMLARI 2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2021-1. Dönem Sınavları 4 Aralık saat 09.30'dan 10 Aralık saat 23.59'a kadar, cezaevi öğrencileri hariç olmak üzere Online (Çevrim İçi) olarak yapılacaktır.
1) Öğrencilerimize 2021-1 Dönemi derslerini değiştirebilmeleri için 17 Kasım-30 Kasım 2021 arası ders seçim ekranları açılacaktır.
2) Cezaevlerinde bulunan öğretmenlere özel durum, sınav bölgesi, adres, grup vb. durumları değiştirme yetkileri tekrar açılmış olup; öğretmenlerimizin cezaevinde bulunan, yeni giren, cezaevinden dışarı çıkan, denetimli serbestliğe ayrılan vb. değişiklikleri anlık olarak sisteme işlemeleri gerekmektedir. 2021-1 Dönemi online sınavına özel durumu "tutuklu ve hükümlü" olan cezaevi öğrencilerinin girmeleri sistem tarafından engellenecektir.
1) Öğrencilerimize 2021-1 Dönemi derslerini değiştirebilmeleri için 17 Kasım-30 Kasım 2021 arası ders seçim ekranları açılacaktır.
2) Cezaevlerinde bulunan öğretmenlere özel durum, sınav bölgesi, adres, grup vb. durumları değiştirme yetkileri tekrar açılmış olup; öğretmenlerimizin cezaevinde bulunan, yeni giren, cezaevinden dışarı çıkan, denetimli serbestliğe ayrılan vb. değişiklikleri anlık olarak sisteme işlemeleri gerekmektedir. 2021-1 Dönemi online sınavına özel durumu "tutuklu ve hükümlü" olan cezaevi öğrencilerinin girmeleri sistem tarafından engellenecektir.
3) Cezaevlerinde olup; 2021-1 Dönemi kayıt yenilemenin son tarihi olan 20.10.2021 tarihinden sonra cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerimizin dışarı çıktıklarına dair belgeyle 2021-1 Dönemi sınavına online olarak girmek için Halk Eğitim Merkezlerimize müracaat etmeleri gerekmektedir. (20.10.2021 tarihinden önce cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihlerinde dışarıda olduklarından kayıt yenilemelerini kayıt yenileme tarihleri içerisinde yaptırmaları gerektiğinden 20.10.2021 tarihinden önce cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri yapılmayacaktır.)