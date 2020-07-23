AÖL sınav giriş belgesi sorgulama - Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavı saat kaçta?

Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak.