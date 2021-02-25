AÖL online sınav giriş ekranı: Açık Öğretim Lisesi sınav girişi nasıl yapılır?
AÖL online sınavları 25 Şubat Perşembe günü saat 09:30’da başlayacak. AÖL sınav giriş ekranı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sınavlar 1 Mart saat 23:59 tarihine kadar yapılabilecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak yapılan Açık Öğretim Lisesi sınavlarında çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testleri yanıtlayacaklar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
AÖL online sınav giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. AÖL sınavlarına nasıl giriş yapılacağı yayımlanan kılavuz ile belli oldu. Öğrenciler 25 Şubat’ta saat 09:30’dan itibaren T.C. kimlik numara ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınavlarını olabilecekler. Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebilecekler.
2
Abone Ol
AÖL SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
giriş yaparak online sınav uygulamasına katılacaklardır. Sınav başvurusu olmayan ve tüm derslerinden sınavını tamamlayan öğrenciler sınav süresinin sonuna kadar AÖK Bilgi Yönetim Sistemine giremeyeceklerdir.
Sistem açılır açılmaz öğrenciler kayıtlı oldukları Açık Öğretim Okulu Müdürlüğüne ait Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaptıktan sonra, “Öğrenci Genel Bilgiler” başlığı altında bulunan “Online Sınava Giriş” butonuna tıklayarak, “Online Sınav Giriş Bilgileri Ekranına” giriş yapar.
Sisteme giriş şifresini unutan öğrenciler, AÖK Bilgi Yönetim Sisteminde yer alan ‘şifremi unuttum’ seçeneğinden veya (MEBİM) "444 0 632" danışma hattı ile görüşerek şifrelerini öğrenebileceklerdir.
Sınav sistemine girişte ÖDSGM tarafından hazırlanan gizlilik taahhütnamesi öğrenciler tarafından onaylanacaktır.
Online sınav uygulaması başlamadan önce sınav kuralları elektronik ortam üzerinden öğrenciye bildirilecektir. Bu bildirim ile öğrenci, sınav kurallarını kabul etmiş sayılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden öğrenci ve sınav görevlilerine, 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun uyarınca cezai müeyyideler uygulanacaktır.