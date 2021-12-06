AÖL sınav girişi nasıl yapılır? AÖL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? AÖL online kılavuzu paylaşıldı
AÖL sınav girişi nasıl yapılır? 2021-2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem sınavlarının başlaması ardından öğrenciler bu soruya yanıt arıyor. Sisteme kayıtlı olanlar "AÖL öğrenci giriş" ekranı üzerinden sınava katılım sağlayabilecek. AÖL online sınav uygulaması yurt içi ve yurt dışında, Türkiye saatine göre aynı gün ve saatte başlayıp, aynı gün ve saatte sona erdirilecek. Peki, AÖL sınav girişi nasıl yapılır? AÖL soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak?
Açık öğretim kurumları 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı 1. dönem sınavları için online sınav sistemi 04.12.2021 (saat 09.30’dan) - 10.12.2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında açılacaktır. Online sınav uygulaması, çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli ve her bir ders için ayrı olmak üzere 20 sorudan oluşacak testler hâlinde gerçekleştirilecektir. Sınavda her bir dersin testi için 25 dk. süre uygulanacaktır. Öğrenciler, sınav süresi içinde kendilerine atanan en fazla 24 dersten sınava katılabilecekler ve atanan derslerden istedikleri dersi seçerek sınavı başlatıp bitirebileceklerdir.
AÖL online sınav için lise öğrencileri okullarının internet sitesindeki öğrenci girişinden T.C. kimlik veya öğrenci numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak online sınav uygulamasına katılabilirler.
Açılan ekrandaki menüden öğrenciler, ‘Online Sınav Giriş’ butonunu seçmelidirler. Öğrenciler kendilerine atanan derslerden istediklerini seçerek online sınavı başlatabilirler.
AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Açılan ekrandaki menüden öğrenciler, ‘Online Sınav Giriş’ butonunu seçmelidirler. Öğrenciler kendilerine atanan derslerden istediklerini seçerek online sınavı başlatabilirler.
AÖL SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AÖL online sınav uygulamasının detayları için kılavuz paylaştı. Sınava katılım, değerlendirme ve sorularla ilgili soru işaretleri kılavuzla giderildi.
AÖL ONLİNE SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
AÖL ONLİNE SINAV KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
AÖL SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANACAK MI?
Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacak. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecek. AÖL sınav kılavuzuna göre, sınav soru ve cevapları yayımlanmayacak. Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecekler.