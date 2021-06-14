AÖL mazeretli kayıt yenileme tarihi: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte Açık lise kayıt yenileme ve sınav takvimi
AÖL (Açık Öğretim Lisesi) sınav ve kayıt yenileme tarihleri MEB tarafından yayınlanmıştı. Söz konusu sınava katılacak olan öğrendiler AÖL 3. Dönem sınavlarına takvim bilgisine göre hazırlanacak. 17 Mayıs tarihinde başlayan Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Haziran'da sona ererken, mazeretli kayıtlar ise ilerleyen günlerde sona erecek. AÖL kayıtlarında son fırsatı değerlendirecek olan adayların AÖL kayıt yenileme işlemini belirlenen tarihe kadar yapacaklar. Peki, 2021 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman ve açık lise kayıtları ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
AÖL kayıtları ne zaman bitecek sorusu, son gelişmeler ile takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan AÖL takvimine göre, kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Haziran'da sona erdi. Ancak mazeretli kayıtlar 18 Haziran'da yapılacak. Binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı AÖL 3. Dönem sınavları ise bu yıl 3-7 Temmuz'da gerçekleşecek. AÖL sınavları daha önce olduğu gibi çevrimiçi (online) olarak yapılacak.
2
AÖL MAZERETLİ KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
AÖL kayıt yenileme işlemleri son bulurken gözler mazeretli kayıtlara çevrildi. MEB'den konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 3. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ilgi Olur doğrultusunda 26 Nisan 2021 tarihinden 14 Mayıs 2021 tarihine kadar yapılması uygun görülmüştür.
Salgın nedeniyle 26 Nisan 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar neticesinde; 29 Nisan 2021 Perşembe gününden 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar ülke genelinde tam kapanma dönemine geçilecektir.
3
İlgi Olur ile belirlenen tarihlerde sokağa çıkma yasağı uygulaması olacağından; açık öğretim okulları ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerine 30 Nisan 2021 tarihinden 17 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesi,
Açık Öğretim Ortaokulu kayıt şartlarını taşıyan öğrencilerin Açık Öğretim Ortaokuluna ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmesi, 2 Temmuz 2004 tarihinde ve/veya öncesinde doğan Açık Öğretim Lisesi kayıt şartlarını taşıyan ilköğretim/ortaokul mezunu öğrencilerden e-Okul/Açık Öğretim Ortaokulu Bilgi Yönetim Sistemi'nde kaydı olan öğrencilerin Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt işlemlerini yaptırabilmesi,
4
Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve ve kayıt yenileme işlemleri ile Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinin kayıt yenileme işlemlerinin 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması, Bu tarihler arasında çeşitli nedenlerle kayıt işlemlerini yaptıramayan öğrenciler için mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Haziran 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.
5
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki açık öğretim okulları 2020-2021 eğitim öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları 3-7 Temmuz'da çevrim içi yapılacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, açık öğretim okullarının 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı 1 ve 2. dönem sınavlarının çevrim içi yapıldığı belirtildi.