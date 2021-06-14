AÖL mazeretli kayıt yenileme tarihi: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? İşte Açık lise kayıt yenileme ve sınav takvimi

AÖL kayıtları ne zaman bitecek sorusu, son gelişmeler ile takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan AÖL takvimine göre, kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Haziran'da sona erdi. Ancak mazeretli kayıtlar 18 Haziran'da yapılacak. Binlerce öğrencinin katılım sağlayacağı AÖL 3. Dönem sınavları ise bu yıl 3-7 Temmuz'da gerçekleşecek. AÖL sınavları daha önce olduğu gibi çevrimiçi (online) olarak yapılacak.