AÖL kayıtları ne zaman bitecek? MEB ders seçimi ve 2021 AÖL kayıt yenileme için son tarihi duyurdu!
AÖL kayıtları için beklenen açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrencileri ilgilendiren Açık Öğretim Lisesi ilk (yeni) kayıt işlemleri 15 Mart tarihinde başladı. Örgün eğitimde halen liselere kayıtlı veya tasdiknameli olan öğrenciler kayıt yaptırmayacak. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödeyecek. Peki, AÖL kayıtları ne zaman bitecek? İşte, AÖL ders seçimi ve kayıt tarihleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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2021 AÖL kayıtlarının ne zaman biteceği öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. MEB'in açıklamasına göre, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Ders Seçme İşlemleri 19 Mart tarihinde sona erecek. İlköğretim/ortaokul mezunu olup e-okul'da kaydı olan öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu mezunu olan öğrenciler de ilk kayıntılarını 19 Mart tarihine kadar tamamlayacak. 50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti anlaşmalı bankalara yatırılacak.
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AÖL KAYITLARI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan AÖL kayıtları ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
İlköğretim/ortaokul mezunu olup e-okul'da kaydı olan öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu mezunu olan öğrenciler için, 15 Mart ile 19 Mart 2021 tarihleri arasında 2020/2. Dönem ilk (yeni) kayıt açılmıştır.
Açık Öğretim Lisesine; ilköğretim/ortaokul mezunu olup e-okul da kaydı olan öğrenciler ile Açık Öğretim Ortaokulu mezunu olan öğrenciler, 15 Mart 2021 tarihinden 19 Mart 2021 tarihleri arasında mesai bitimine kadar ilk kayıt yaptırabileceklerdir.
Örgün eğitimde halen liselere kayıtlı veya tasdiknameli olan öğrenciler kayıt yaptıramayacak, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde kayıtlı olan öğrenciler Açık Öğretim Lisesine geçiş yapamayacaktır. Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için "sınav ücretini" ödemek zorundadır.
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2020 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.
(50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
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Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir.
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AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTECEK?
12 Mart'ta başlayan ders seçimi ile ilgili yapılan açıklama ise şöyle;
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Ders Seçme İşlemleri başlamış olup 19 Mart 2021 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir.