AÖL kayıtları ne zaman bitecek? 2020 Açık lise ders seçimi ve MEB ders kayıt ekranı!

AÖL'de 2020-2021 eğitim yılı kayıt işlemleri ve ders seçimi öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. MEB AÖL güz dönemi kayıtları takvime göre 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Ders seçim işlemleri de 9 Ekim tarihine kadar sürecek. AÖL ders seçiminde öğrenciler öğrencilik durumu “Aktif” olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçecek. İşte, AÖL ders kayıtlarıyla ilgili detaylar.