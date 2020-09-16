AÖL kayıtları ne zaman bitecek? 2020 Açık lise ders seçimi ve MEB ders kayıt ekranı!
AÖL kayıtları, Açık Öğretim Lisesi ders seçimi devam ederken gündemde yer almayı sürdürüyor. 2020 2021 eğitim öğretim dönemi AÖL ders seçimini yaptıracak olan öğrencilerin ilk olarak yeni kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 11 Eylül tarihinde başlayan açık lise ders seçim ve sınav yeri değiştirme işlemleri http://aol.meb.gov.tr/ adresinden yapacak. Peki, AÖL kayıtları ne zaman bitecek? İşte, açık lise ders seçimi ve kayıt ekranıyla ilgili ayrıntılar.
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AÖL'de 2020-2021 eğitim yılı kayıt işlemleri ve ders seçimi öğrencilerin odaklandığı konulardan oldu. MEB AÖL güz dönemi kayıtları takvime göre 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Ders seçim işlemleri de 9 Ekim tarihine kadar sürecek. AÖL ders seçiminde öğrenciler öğrencilik durumu “Aktif” olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçecek. İşte, AÖL ders kayıtlarıyla ilgili detaylar.
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AÖL DERS SEÇİMİ NE ZAMAN BİTECEK?
MEB takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.dönem ders seçimi ve sınav yeri(il-ilçe) değiştirme işlemleri 11.09.2020-09.10.2020 tarihleri arasında yapılacak.
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AÖL DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
İlk Kayıt ve Kayıt yenileme işlemlerini yapan öğrencilerimiz http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ders seçimi ve sınav yeri değiştirme işlemini yapacaklardır.
Öğrenciler, öğrencilik durumu “Aktif” olduktan sonra sınavına gireceği dersleri seçmek zorundadır. Öğrencilerin ders seçimlerini; öğrenci numaralarını ve kişisel şifrelerini kullanarak “http://aol.meb.gov.tr/” internet adresinden yapmaları gerekmektedir. Ders seçiminde tüm sorumluluk öğrenciye aittir.
Ders seçimini çalışma takviminde belirtilen süre içerisinde yapmayan öğrencilerin sınava gireceği dersler Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi tarafından atanır ve öğrenciler seçilen bu derslerden sınava girmek zorundadır.
2020 2021 MEB takvimine göre, Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 aralığı olarak belirlendi.
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AÖL'ün kayıt yenileme işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Eylül'de erişime açıldı. Konu hakkında MEB’den yapılan resmi bir açıklamada; "2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2020/1. Dönem Kayıt Yenileme İş ve İşlemleri 07.09.2020 Pazartesi günü başlayacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.