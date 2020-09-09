AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt ne zaman bitiyor? İşte 2020 Açık Öğretim Lisesi kayıt tarihleri
AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri 31 Ağustos'ta başladı. Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yapıyorlar. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. Dönem sınavına katılamıyorlar. İlk kayıt yaptıracaklar ise kayıt için gerekli evraklarıyla öncelikle halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Peki AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri ne zaman bitiyor?
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AÖL kayıt yenileme ve kayıt işlemleri ile ilgili tarihler yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre AÖL kayıt yenileme ve ilk kayıt tarihleri 31 Ağustos’ta başladı. Öğrenciler 9 Ekim’e kadar işlemlerini tamamlayabilecekler. Kayıt için gerekli evraklarıyla öncelikle halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır.
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AÖL YENİ KAYIT İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR
Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasındadır.Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenciler; Kayıt için gerekli evraklarıyla öncelikle halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurarak ön kayıtlarını yaptıracaklardır. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri eksik evrak ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle işlem yapmayacaktır. Ön kayıt işlemi gerçekleşen öğrenci ilk kayıt sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatıracaklardır. Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan halk eğitimi merkezi müdürlüğü, öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür.
AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ AÇIKLANDI Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme başvuruları 31 Ağustos’ta başladı ve 09 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek. Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. Dönem sınavına katılamaz.
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AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.) Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler