AÖL kayıt yenileme ücreti nasıl ödenir? İşte AÖL 2020 kayıt yenileme ücreti
AÖL kayıt yenileme işlemleri 31 Ağustos’ta başladı. Öğrenciler işlemlerini 9 Ekim tarihine kadar yapabilecekler. Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerin her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini de ödemeleri gerekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde bu yılki ücretin ne kadar olduğu duyuruldu. Peki AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
AÖL kayıt yenileme işlemleri yoğun ilgi görüyor. Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 eğitim öğretim yılı 1. dönem kayıt yenileme başvuruları 31 Ağustos’ta başladı ve 09 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek. Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrenciler kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar I. Dönem sınavına giremeyecekler.
2
Abone Ol
AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.) Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.) Kayıt yenilemek için sınav ücretinin ödendiği bilgisi, sistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler