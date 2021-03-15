AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? MEB'den kayıt yenileme ve ders seçimi açıklaması

AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kayıt yenileme ve ders seçimi tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı silik, donuk ve aktif durumda olan tüm öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacağı duyuruldu. AÖL sınav tarihleri hakkında açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapıldı.