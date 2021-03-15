AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? MEB'den kayıt yenileme ve ders seçimi açıklaması
AÖL kayıt yenileme ve ders seçim işlemleri ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının ardından ders seçim işlemleri 12 Mart tarihinde başladı. Öğrencilerin 19 Mart’a kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. İşte AÖL kayıt yenileme hakkında yapılan açıklama
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AÖL sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kayıt yenileme ve ders seçimi tarihlerine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı silik, donuk ve aktif durumda olan tüm öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacağı duyuruldu. AÖL sınav tarihleri hakkında açıklama ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapıldı.
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AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
Kurum tarafından yapılan açıklamada, ‘2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Sınavları için Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı silik, donuk ve aktif durumda olan tüm öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri otomatik olarak yapılacaktır. Öğrencilerimizin herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.’ denildi.
2020-2021 eğitim öğretim yılı 2.dönem ders seçme işlemleri 12 Mart’ta başladı. İşlemler, 19 Mart 2021 tarihinde mesai bitiminde sona erecek.
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AÖL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz haftalarda, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de, II. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak. Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.