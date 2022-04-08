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AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? MEB AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri araştırılıyor

#MEB#AÖL#AÖL 2022

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) bünyesinde devam eden yüz binlerce öğrenci, 2021-2022 3. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemleri için araştırmalarına hız verdi. Peki, AÖL 3. dönem kayıtları ve kayıt yenileme işlemi ne zaman başlayacak?

1/3AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak MEB AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri araştırılıyor

AÖL 2021-2022 3. dönem kayıt yenileme ve ilk kayıt işlemlerinin başlayacağı tarihe yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. Açık lise öğrencileri tarih araştırmalarına devam ederken bir yandan da ilk kayıt ve kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak istiyor. İşte, konuya ilişkin tüm detaylar...

2/3AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ BELLİ OLDU MU

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme tarihleri konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme tarihleri belli olduğunda, bu kapsamdaki bilgileri haberlerimizde vereceğiz.

3/33. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN

3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre AÖL sınavları temmuz ayında düzenlenecek. Kurum tarafından henüz temmuz ayının kaçında sınavın yapılacağı açıklanmadı.

2022-2023 birinci dönem sınavı ise aralık ayında gerçekleştirilecek.

 

 

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#MEB#AÖL#AÖL 2022