AÖL kayıt yenileme ne zaman? İşte Açık Lise yeni dönem kayıtlarından bilgiler

AÖL yeni dönem kayıt yenileme işlemi için yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Ağustos ayının sonlarına yaklaşılması nedeniyle aramalarını yoğunlaştıran Açık Lise öğrencileri, AÖL 2021-2022 yılı kayıtları için tarih bilgisini öğrenmek istiyor. İşte, Açık Lise yeni dönem kayıtlarından bilgiler...