AÖL kayıt yenileme ne zaman? İşte açık lise yeni dönem kayıt takvimi!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde yer alan Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim hayatını sürdüren yüz binlerce kişi, AÖL kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Açık lise kayıt tarihleri hakkında MEB tarafından yapılan resmi bir açıklama olup olmadığını merak eden çok sayıda AÖL öğrencisi sorgulamalarına hız verdi. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman?
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AÖL yeni dönem kayıt yenileme işlemi için yüz binlerce öğrencinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Ağustos ayının sonlarına gelinmesi nedeniyle aramalarını yoğunlaştıran açık lise öğrencileri için beklenen haber geçtiğimiz günlerde AÖL'den gelmişti. 3. dönem kayıtları için açıklama yapan AÖL, 2020-2021 yılı kayıtları için de tarih bilgisi vermişti. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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3. DÖNEM KAYITLARI HAKKINDA
Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.
Kredi verilecek öğrencilerin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.Öğrencilerin kayıtları otomatik olarak bakanlık tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.
Öğrencilerin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır.
Öğrenciler seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.
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KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem Yeni Kayıt İşlemleri 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır.
18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.
Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar.