AÖL kayıt yenileme ne zaman? İşte açık lise yeni dönem kayıt takvimi!

3. DÖNEM KAYITLARI HAKKINDA Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.



Kredi verilecek öğrencilerin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.Öğrencilerin kayıtları otomatik olarak bakanlık tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.



Öğrencilerin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır.



Öğrenciler seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.



