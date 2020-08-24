AÖL kayıt yenileme ne zaman? İşte açık lise 3. dönem kayıtları hakkında bilgi!

Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir. Kredi verilecek öğrencilerin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur. İşte, ayrıntılar...