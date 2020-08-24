AÖL kayıt yenileme ne zaman? İşte açık lise 3. dönem kayıtları hakkında bilgi!
Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçlarının adaylarının erişime açılmasının ardından şimdi de 3. dönem kayıtları gündeme geldi. 2019-2020 eğitim yılının 3. dönem kayıtları için araştırmalarına hız veren açık lise öğrencileri, MEB'den gelen açıklamalara odaklandı. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman? İşte, açık lise 3. dönem kayıtları hakkında bilgi...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir. Kredi verilecek öğrencilerin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur. İşte, ayrıntılar...
2
Abone Ol
Öğrencilerin kayıtları otomatik olarak bakanlık tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.
Öğrencilerin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır.
Öğrenciler seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.
3
Abone Ol
KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1.Dönem Yeni Kayıt İşlemleri 31 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır.
18 yaşından gün almamış olan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin yılda 2 dönem, 3. Dönem sınavının ilk günü itibariyle 18 yaşından gün almış olanların ise yılda 3 dönem kayıt yenilemeleri zorunludur.
Öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar.