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AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Açık Öğretim Lisesi 2022 kayıt yenileme tarihleri

#AÖL Kayıt Yenileme #Açık Öğretim Lisesi #AÖL

AÖL kayıt yenileme işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık tarihinde başladı. Hiç ders seçimi yapmayan öğrencilerimize otomatik ders seçimi ataması yapılacak. Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı kayıt yenileme işlemleri şubat ayında sona erecek. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor?

1/3AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor Açık Öğretim Lisesi 2022 kayıt yenileme tarihleri

AÖL kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık ve 11 Şubat tarihleri aralığında yapılacak. Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar dönem sınavına katılamaz. Kayıt yenileme sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılacak.

2/3AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 ARALIK 2021 - 11 ŞUBAT 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

Cezaevinde görevli öğretmenlerimize adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme sürekli açıktır. Dolayısıyla tüm bilgilerin öğrencilere yeni dönem açıldığında veya öğrenciler nakil olduğunda, öğrenciler tahliye olduğunda, tutuklandığında güncel tutulması önem arz etmektedir. Cezaevlerinde yapılacak olan 2020-3 dönemi sınavı tarihleri çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.

3/3AÖL kayıt yenileme ne zaman bitiyor Açık Öğretim Lisesi 2022 kayıt yenileme tarihleri

Tutuklu veya hükümlü olup 2021-2 Dönemine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak dönem sınavları cezaevinde yapılacak sınav takvimine göre olacaktır.

Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2021-2 dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2021-2 Dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2021-2 Dönemi için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Bu öğrencilerin özel durumlarını ise 3. Maddede belirtildiği üzere cezaevinde görevli öğretmenleri anlık olarak güncel tutacaktır.

 

 

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#AÖL Kayıt Yenileme #Açık Öğretim Lisesi #AÖL