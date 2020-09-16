AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte MEB'in belirlediği tarih!
Yakın zaman önce başlayan Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem kayıt yenileme işlemlerinin ne zaman biteceği, eğitimine açık lisede devam eden öğrencilerin merak ettiği konu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı AÖL'ün 2020-2021 eğitim yılı 1. dönem kayıt yenileme işlemini yapmak için, kurumun yayımladığı kılavuzdan yararlanılıyor. Peki, Açık lise kayıtları ne zaman bitecek?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açık lise (AÖL) kayıt yenileme işlemi başlamıştı. Henüz gerekli işlemleri yaparak kaydı tamamlamayanlar ise kayıt için belirlenen son tarihi sorguluyor. İşte, AÖL kayıtları hakkında son bilgiler...
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AÖL KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NE ZAMAN YAPILIR?
Eylül ayına gelinmesi nedeniyle aramalarını yoğunlaştıran açık lise öğrencileri, internette yaptıkları sorgulamalarla 'AÖL kayıt yenileme ne zaman?' sorusuna yanıt arıyordu.
AÖL'ün kayıt yenileme işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Eylül'de erişime açılacak. Konu hakkında MEB’den yapılan resmi bir açıklamada; "2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı 2020/1. Dönem Kayıt Yenileme İş ve İşlemleri 07.09.2020 Pazartesi günü başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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İLK KAYITLAR BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem yeni kayıt işlemleri başladı.
Açık Öğretim Lisesi 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuru Tarihleri: 31 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
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KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “sınav ücretini” ödemek zorundadır.
2020 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir.
(50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)