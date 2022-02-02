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AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? 2022 AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri

#AÖL Kayıt Yenileme#Aöl Ders Seçimi#Açık Lise

AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi için süreç devam ediyor. Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Aralık tarihinde başladı. Ders seçimi ile ilgili de duyuru yayımlandı. Hiç ders seçimi yapmayan öğrencilerimize otomatik ders seçimi ataması yapılacak. Peki, AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi ne zaman bitiyor?

1/3AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek 2022 AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri

AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri hakkında açıklama yapıldı. Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemlerini 11 Şubat’a kadar devam edecek. 2021-2 Dönemi kayıt yenileme işlemlerini; ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini kendileri şahsen Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yaptırabileceklerdir.

2/3AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 ARALIK 2021 - 11 ŞUBAT 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir.

Halen örgün eğitimde e-Okulda aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemlerinin 4-6 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacağından, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 07 Şubat 2022 - 11 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ve yüz yüze eğitim kurumlarında yoğunluk oluşmaması adına, kayıtlar tüm öğrenciler için 11 Şubat 2022 tarihi mesai bitimine kadar uzatılmıştır.

3/3AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek 2022 AÖL kayıt yenileme ve ders seçimi tarihleri

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2.Dönem Ders Seçme İşlemleri başlamış olup 12 Şubat 2022 tarihinde mesai bitiminde sona erecektir.

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#AÖL Kayıt Yenileme#Aöl Ders Seçimi#Açık Lise