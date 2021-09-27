AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? 2021 Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme ücreti ne kadar? İşte kayıt tarihleri

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nasıl yapılır, sorusu öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Lise eğitimini açıktan tamamlayan öğrenciler AÖL kayıt ve kayıt yenileme kılavuzunu inceleyerek başvurularını gerçekleştirecekler. AÖL ilk kayıt sınav ücreti 2021 yılında, bir dönem için 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak yatırılacak. https://odeme.meb.gov.tr adresinden de tüm bankaların kredi kartı ile ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücretini yatırılacak.