AÖL KAYIT YENİLEME 2022: AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme bilgileri

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemi ve AÖL giriş ekranı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları için Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için kılavuz yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre kayıt ve kayıt yenileme 11 Nisan – 29 Nisan 2022 tarihlerinde geçerli olacak. 50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları için Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Nisan – 29 Nisan 2022 tarihleri arasında olacak.
Öğrencilik durumu silik, donuk veya aktif olan öğrenciler, 30 Haziran 2005 ve daha önceki doğumlular kayıt yenileme işlemi yaptırabilecekler. Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar 3’üncü dönem sınavına katılım sağlayamayacak.
Öğrenci, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)
Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde adayların katılacağı ilgili sınavın adıyla ücret yatırmaları gerekmektedir.
1- Kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz.
2- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.
3- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.
Tahsilat esnasında adaylardan talep edilen telefon numarasının mümkün olduğunca adaya ait ve doğru olması zorunludur.