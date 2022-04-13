AÖL KAYIT YENİLEME 2022: AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme bilgileri

Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme işlemi ve AÖL giriş ekranı öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 3'üncü dönem sınavları için Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri için kılavuz yayınlandı. Yapılan açıklamaya göre kayıt ve kayıt yenileme 11 Nisan – 29 Nisan 2022 tarihlerinde geçerli olacak. 50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.