AÖL kayıt yenileme 2021 ne zaman? AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? MEB duyurdu!
AÖL kayıt yenileme tarihleri, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Lise eğitimini Açık Öğretim Lisesi'nde sürdüren öğrenciler MEB'in duyurduğu takvime göre kayıt yenileme işlemlerine yön verecek. 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle ara verilen AÖL kayıt yenileme 2021 işlemleri kılavuzda yer alan bilgilere göre gerçekleşecek. Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecek. Peki, açık lise kayıt yenileme 2021 ne zaman? İşte, ayrıntılar.
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1
AÖL kayıt yenileme için son gelişmeler öğrenciler tarafından takip ediliyor. Tam kapanma nedeni ile ertelenen açık lise 2021 kayıt yenileme işlemi için MEB'den açıklama geldi. Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve ve kayıt yenileme işlemleri n 17 Mayıs 2021 tarihinden 11 Haziran 2021 tarihlerinde yapılacak. Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacak.
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AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
MEB'den yapılan duyuruya göre 30 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında AÖL kayıt yenileme işlemlerine ara verildi. AÖL 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 17 Mayıs-11 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılması kararı alındı.
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AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2021 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)
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KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?
Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrencilerden 2 Temmuz 2004 (dahil) ve öncesi doğum tarihliler kayıt yenileyebilecektir.
Açık Öğretim Lisesine yeni (ilk) kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerden sadece e-okuldan ilköğretim veya ortaokul mezunu bilgisi veya açık ortaokul mezunu olarak gelenlerin yeni (ilk) kaydı alınacaktır. (Öğrencinin e- okulda ilköğretim veya ortaokul bilgisi olup lise bilgisi de varsa yeni (ilk) kaydı alınmayacaktır.)
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Yeni (ilk) kayıt olan öğrencilerin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kendilerine ait biyometrik fotoğraflarını sisteme taratmaları gerekmektedir.
Öğrencilerin Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemine girerek adres bilgileri sekmesi altından adres ve telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir.
Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinden Açık Öğretim Lisesine geçiş (nakil) yapacak öğrencilerden e- okulda bilgisi olan öğrenciler hariç olmak üzere, ilk kayıt evrağına göre sistemde tasdikname-öğrenim durum belgesi veya ilköğretim-ortaokul mezuniyet belgesi veya yurtdışı denklik belgesi taralı olmayanların geçişleri engellenecektir. Bu durumdaki öğrencilerin ilgili belgelerini sisteme tarattırmaları gerekmektedir. Belgeler sistemde ilgili alana tarandiktan sonra geçiş (nakil) işlemi yapılacaktır.