AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı! 2021 Açık Lise (AÖL) kayıtları ne zaman bitecek?

AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ UZATILDI 2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri 15 ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı. İşte kurum tarafından yapılan açıklamanın tamamı:



2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 8 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 1 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması İlgi Makam Oluru ile uygun görülmüştür.