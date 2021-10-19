AÖL kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek? MEB duyurdu: 2021 2022 Açık Öğretim Lisesi kayıtları uzatıldı!

AÖL kayıt yenileme ve kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzatıldı. AÖL kayıt iş ve işlemleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan duyuru yayınlandı. Yayımlanan duyuruya göre ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemi 20 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek. https://odeme.meb.gov.tr adresinden de tüm bankaların kredi kartı ile ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücretini yatırılacak.