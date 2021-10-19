AÖL kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek? MEB duyurdu: 2021 2022 Açık Öğretim Lisesi kayıtları uzatıldı!
AÖL ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihler ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni açıklama geldi. 15 Ekim tarihinde bitmesi beklenen 2021-2022 AÖL Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. Lise eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler AÖL kayıt yenileme işlemlerini Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından gerçekleştirebilecekler. AÖL ilk kayıt sınav ücreti 2021 yılında, bir dönem için 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak yatırılacak. Peki, AÖL kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte, MEB'den o konuyla ilgili yapılan açıklama.
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AÖL kayıt yenileme ve kayıt tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzatıldı. AÖL kayıt iş ve işlemleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan duyuru yayınlandı. Yayımlanan duyuruya göre ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemi 20 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek. https://odeme.meb.gov.tr adresinden de tüm bankaların kredi kartı ile ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücretini yatırılacak.
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AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ UZATILDI
2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri uzatıldı. MEB'den yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 20 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmüştür." ifadeleri yer aldı.
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AÖL KAYIT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.
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Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri eksik evrakı ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle işlem yapmayacak.
Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür. Yeni kayıt süresince eksik evrakları tamamlamayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, eksik evrak veya eksik bilgi ile almış olduğu öğrencinin ön kaydını ilk kayıt işlemlerinin bitiminden sonra silecektir.