AÖL kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek? MEB 2021 2022 Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme tarihi ve ücreti
AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, henüz başvurularını yapmayan açık lise öğrencilerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri uzatıldı. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacak kayıtlar için öğrencilerin sınav ücretini yatırması gerekecek. Peki, AÖL kayıtları ne zaman bitecek? İşte, Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme tarihi ve ücreti.
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AÖL kayıtları son gün ne zaman sorusu son gelişmeler ile öğrenciler tarafından takip ediliyor. 3 Ekim'de bitmesi beklenen AÖL kayıt iş ve işlemleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan duyuru yayınlandı. Yayımlanan duyuruya göre ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemi 15 Ekim'e kadar uzadı. AÖL ilk kayıt sınav ücreti 2021 yılında, bir dönem için 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak yatırılacak. https://odeme.meb.gov.tr adresinden de tüm bankaların kredi kartı ile ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücretini yatırılacak.
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AÖL KAYIT YENİLEME TARİHLERİ UZATILDI
2021 - 2022 eğitim öğretim yılı ilk kayıt ve kayıt yenileme iş ve işlemleri 15 ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar uzatıldı. İşte kurum tarafından yapılan açıklamanın tamamı:
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 8 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar; Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi için 6 Eylül 2021 tarihinden 1 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması İlgi Makam Oluru ile uygun görülmüştür.
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Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı 1. dönem sınavları için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar yapılması Başkanlığımızca uygun görülmektedir.
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AÖL KAYIT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; öncelikle T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara sınav ücretini yatıracaktır. Sınav ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklardır.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri eksik evrakı ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belgeyle işlem yapmayacak.
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Eksik belge ve bilgiyle ilk kayıt alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür. Yeni kayıt süresince eksik evrakları tamamlamayan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, eksik evrak veya eksik bilgi ile almış olduğu öğrencinin ön kaydını ilk kayıt işlemlerinin bitiminden sonra silecektir.