AÖL kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek? MEB 2021 2022 Açıköğretim Lisesi kayıt yenileme tarihi ve ücreti

AÖL kayıtları son gün ne zaman sorusu son gelişmeler ile öğrenciler tarafından takip ediliyor. 3 Ekim'de bitmesi beklenen AÖL kayıt iş ve işlemleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan duyuru yayınlandı. Yayımlanan duyuruya göre ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemi 15 Ekim'e kadar uzadı. AÖL ilk kayıt sınav ücreti 2021 yılında, bir dönem için 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak yatırılacak. https://odeme.meb.gov.tr adresinden de tüm bankaların kredi kartı ile ilk kayıt ve kayıt yenileme sınav ücretini yatırılacak.