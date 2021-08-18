AÖL kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? 2021 Açık Lise (AÖL) sınav takviminde son durum

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) kayıtları ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 2021-2022 AÖL kayıt yenileme işlemleri için ağustos ayının gelmesiyle beklentiler arttı. 16-20 Ağustos tarihlerinde yapılacak ek sınavlar sonrası kayıt yenileme takviminin Bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor. Ancak henüz yeni dönem kayıtları hakkında bir açıklama gelmedi.