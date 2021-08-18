AÖL kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? 2021 Açık Lise (AÖL) sınav takviminde son durum
AÖL kayıt yenileme takvimi öğrenciler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Ek sınavların başlaması ve mezuniyet işlemlerinin tamamlanmasıyla gözler Açık Lise kayıt yenileme takvimine çevrildi. MEB tarafından yapılacak açıklamanın ardından 2021 AÖL kayıt yenileme işlemleri başlayacak. Açık lise öğrencileri AÖL yeni dönem kayıt yenileme takviminde yer alan başvuru ücretlerini bankalara yatıracaklar. Peki, AÖL kayıt ve kayıt yenileme ne zaman? İşte, 2021 Açık Lise (AÖL) sınav takvimi hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) kayıtları ne zaman sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. 2021-2022 AÖL kayıt yenileme işlemleri için ağustos ayının gelmesiyle beklentiler arttı. 16-20 Ağustos tarihlerinde yapılacak ek sınavlar sonrası kayıt yenileme takviminin Bakanlık tarafından açıklanması bekleniyor. Ancak henüz yeni dönem kayıtları hakkında bir açıklama gelmedi.
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AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
AÖL kayıt yenileme tarihleri ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklama yapılmadı. 2021-2022 eğitim yılına ait kayıt işlemlerinin, 16-20 Ağustos tarihlerinde yapılacak ek sınavların ardından başlayabileceği tahmin ediliyor.
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AÖL EK SINAVLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Ek sınavlar 16 - 20 Ağustos tarihleri arasında online olarak düzenlenecek.
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AÖL ONLİNE EK SINAVLARI NASIL OLACAK?
Kayıt işlemlerini yapan öğrenciler online ek sınavlara Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden katılacaklar. T.C kimlik numarası ve şifre bilgilerini giren öğrenciler sınav ekranına erişecek.