AÖL kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılacak? MEB'den Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme duyurusu!

3) Cezaevinde görevli öğretmenler için Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde, adres bilgileri altında bulunan cezaevi bilgisi, cezaevi grubu ile sınav irtibat merkezi altında bulunan özel durum bilgisi güncelleme bölümleri sürekli açıktır. Dolayısıyla tüm bilgilerin güncel tutulması önem arz etmektedir. Cezaevlerinde yapılacak olan 2020-3 Dönemi sınav tarihleri çalışmalar tamamlandığında duyurulacaktır.



4) Tutuklu veya hükümlü olup 2021-1 Dönemine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ancak dönem sınavları cezaevinde yapılacak sınav takvimine göre olacaktır.



5) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2021-1 Dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2021-1 Dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2021-1 Dönemi için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir.



6) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerimizin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrencilerimiz kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.