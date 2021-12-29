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Haber Giriş: 29 Aralık 2021 - 03:36 | 

AÖL kayıt ücreti ne kadar? Kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte 2021-2022 AÖL ikinci dönem kayıt tarihleri

AÖL kayıt ve kayıt yenileme ücreti, başvurular devam ederken gündemde yer almayı sürdürüyor. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin yakından takip ettiği 2021-2022 eğitim öğretim dönemi AÖL ikinci dönem kayıt ve kayıt yenileme işlemi 28 Ocak 2022 tarihine kadar devam edecek. Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücretini anlaşmalı bankalara yatıracak olan öğrenciler, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim ederek ön kaydını yaptıracaklar. Peki, AÖL kayıt ücreti ne kadar ve kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte, 2021-2022 AÖL ikinci dönem kayıt ücreti ve detaylar.

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1
AÖL kayıt yenileme tarihleri ve başvuru işlemleri son gelişmeler ile öğrenciler tarafından takip ediliyor. MEB tarafından yayınlanan kılavuza göre, Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 II. dönem kayıt yenileme başvuru tarihleri 27 Aralık 2021 – 28 Ocak 2022 olacak. Kayıt yenileme sınav ücreti 50 TL ve ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak yatırılacak. Başvuru ücreti T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubesi yada internet üzerinden yatırılacak.
2AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR

AÖL KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılında, bir dönem için ilk kayıt sınav ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır.
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Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2021 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir.
4KAYIT ÜCRETİ NASIL YATIRILIR

KAYIT ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılıkları üzerinden “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü” hesabına 50 TL ödeyecek e dekontu muhafaza edecektir. (T.C. vatandaşı olmayan öğrenci adayları ise İl Göç İdaresi Müdürlüklerinden alacakları yabancı kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara müracaat edeceklerdir.)

1- https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı ile kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

2- T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının internet bankacılığını kullanarak kayıt yenileme sınav ücretini yatırabilirsiniz.

3- Kayıt yenileme sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM’lerinde yatırılmaktadır. ATM’lerden yatıracağınız ücretin mutlaka Açık Öğretim Lisesi ilk kayıt sınav ücreti olarak yatırıldığına dikkat ediniz.
5Açık Öğretim Lisesi Kayıt İşlemleri

Açık Öğretim Lisesi Kayıt İşlemleri

Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden 18 yaşını doldurmamış olanların velileriyle birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.

Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır.
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