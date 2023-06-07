AÖL KAYIT TARİHLERİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar? MEB son tarihi duyurdu!

AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihi için son haftalara girildi. MEB tarafından yayınlanan takvimle AÖL kayıt yenileme başvurusu 16 Mayıs'ta başlamıştı. Kılavuzda yer alan bilgiye göre AÖL 3. Dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Öte yandan 2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak ödenecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır? İşte, o konular hakkında ayrıntılar.