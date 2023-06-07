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AÖL KAYIT TARİHLERİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar? MEB son tarihi duyurdu!

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#AÖL Kayıtları Ne Zaman #Açıköğretim Lisesi#Milli Eğitim Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 21:39

AÖL kayıtları ne zaman bitecek? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Haziran ayına girilmesiyle, lise eğitimlerini açıktan sürdüren öğrencilerin gözü Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihine çevrildi. MEB'den yapılan açıklamaya göre örgün ortaöğretim kurumlarında, 2022-2023 eğitim öğretim yılı sınıf atlatma işlemleri tamamlanmadığından ortaöğretimde e-okul sisteminde halen öğrencilik durumu aktif olan öğrenciler 2022/3 dönemi için Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptıramayacaktır. AÖL 3. Dönem kayıt ve kayıt yenileme ücreti halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına yatırılacak. Peki, AÖL kayıt ve kayıt yenileme ücreti ne kadar, kaç TL? İşte, Açık Lise kayıt takvimi ve sınav ücreti hakkında bilgiler.

1/4AÖL KAYIT TARİHLERİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar MEB son tarihi duyurdu

AÖL kayıt ve kayıt yenileme tarihi için son haftalara girildi. MEB tarafından yayınlanan takvimle AÖL kayıt yenileme başvurusu 16 Mayıs'ta başlamıştı. Kılavuzda yer alan bilgiye göre AÖL 3. Dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlendi. Öte yandan 2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak ödenecek. Peki, Açık Öğretim Lisesi kayıtları ne zaman bitecek, nasıl yapılır? İşte, o konular hakkında ayrıntılar.

2/4AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

2022-3 dönemi yeni kayıt iş ve işlemleri başlamıştır. Kayıtlar 23 Haziran 2023 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilecektir. Banka hesapları ise 22 Haziran 2023 23.59 da kapanacaktır.

AÖL KAYIT YENİLEME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL İLK KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

3/4AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrencilerden, 18 yaş üstü (12 Eylül 2004 ve öncesinde doğanlar) öğrenciler, sınava girmek istediği her dönem için “sınav katılım ücretini” ödemek zorundadır. 2023 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitimi merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. 50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.

4/4AÖL KAYIT TARİHLERİ 2023 | Açık Öğretim Lisesi 3. dönem kayıt ve kayıt yenileme ne zaman bitecek, sınav ücreti ne kadar MEB son tarihi duyurdu

Bu dönem için ilk kayıt sınav katılım ücreti olarak 50 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına 10 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Katılım Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacaktır. 10 TL ise halk eğitim merkezi okul aile birliği banka hesabına yatırılacak veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)

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#AÖL Kayıtları Ne Zaman#Açıköğretim Lisesi#Milli Eğitim Bakanlığı